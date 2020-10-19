Лидеры Армении и Азербайджана согласились на переговоры по Нагорному Карабаху в Москве
При этом Ильхам Алиев отметил, что такого приглашения пока не получал
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев выразили готовность приехать в Москву для переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом они сказали в интервью ТАСС.
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"Нагорно-карабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем, это наша позиция. К сожалению, Азербайджан не согласен с этой точкой зрения. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретиться, поговорить", – сказал Пашинян, отвечая на вопрос, готов ли он сам приехать в Москву, чтобы встретиться с Алиевым.
При этом он отметил, что решение конфликта вокруг Нагорного Карабаха должно опираться на компромисс, а не на капитуляцию одной из сторон.
Алиев также заявил о готовности к переговорам. "Мы всегда готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте для того, чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования", – сказал он.
При этом Алиев отметил, что такого приглашения пока не получал, напомнив, что Баку сразу согласился на предложение провести переговоры министров иностранных дел.
- 30 сентября Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха. 4 октября он потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из НК и прилегающих территорий.
- 2 октября Пашинян заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа.
- США считают, что конфликт между Арменией и Азербайджаном должен быть урегулирован за столом переговоров, а не путем военных действий, тем более с участием третьих стран. Там прямо обвинили Турцию во "вмешательстве" в конфликт.
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