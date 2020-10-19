Лидеры Армении и Азербайджана согласились на переговоры по Нагорному Карабаху в Москве

При этом Ильхам Алиев отметил, что такого приглашения пока не получал

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев выразили готовность приехать в Москву для переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом они сказали в интервью ТАСС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Нагорно-карабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем, это наша позиция. К сожалению, Азербайджан не согласен с этой точкой зрения. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретиться, поговорить", – сказал Пашинян, отвечая на вопрос, готов ли он сам приехать в Москву, чтобы встретиться с Алиевым.

При этом он отметил, что решение конфликта вокруг Нагорного Карабаха должно опираться на компромисс, а не на капитуляцию одной из сторон.

Алиев также заявил о готовности к переговорам. "Мы всегда готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте для того, чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования", – сказал он.

При этом Алиев отметил, что такого приглашения пока не получал, напомнив, что Баку сразу согласился на предложение провести переговоры министров иностранных дел.

30 сентября Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха. 4 октября он потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из НК и прилегающих территорий.

2 октября Пашинян заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа.

США считают, что конфликт между Арменией и Азербайджаном должен быть урегулирован за столом переговоров, а не путем военных действий, тем более с участием третьих стран. Там прямо обвинили Турцию во "вмешательстве" в конфликт.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.