США осудили Турцию, которая "вмешалась" в конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Майк Помпео убежден, что урегулирование этого конфликта должно осуществляться путем переговоров

США считают, что конфликт между Арменией и Азербайджаном должен быть урегулирован за столом переговоров, а не путем военных действий, тем более с участием третьих стран. Об этом в ходе пресс-конференции заявил госсекретарь Майк Помпео, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Смотрите, что происходит сегодня в Азербайджане и Армении. Это опасно. Теперь у нас есть турки, которые вмешались и предоставили ресурсы Азербайджану, увеличивая риск, увеличивая огневую мощь в этой исторической битве за это место под названием Нагорный Карабах, небольшую территорию с населением около 150 000 человек, но..." – сказал он.

Помпео убежден, что урегулирование этого конфликта должно осуществляться путем переговоров, а не посредством вооруженного конфликта "с участием третьих стран".

"Мы надеемся, что армяне смогут защитить себя от того, что делают азербайджанцы, и что они все, прежде чем это произойдет, будут соблюдать режим прекращения огня, а затем сядут за стол и попытаются разобраться в этом..." – сказал госсекретарь США.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации.

В министерстве иностранных дел Армении заявили, что Турция помогает Азербайджану, поставляя технику и живую силу.

29 сентября в МИД Турции заявили, что Турция как за столом переговоров, так и на поле боя готова поддержать Азербайджан.

30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха. 4 октября он потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из НК и прилегающих территорий.

1 октября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Турция отправляет в Нагорный Карабах сирийских наемников. В Турции отрицают обвинения.

2 октября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа.

10 октября Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня.

В тот же день оно было сорвано. Стороны обвинили друг друга.







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.