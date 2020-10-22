Азербайджан запустил производство ударных дронов-камикадзе с названием "Гнать псов" – фото
Выражение азербайджанского президента об армянах, которые пытаются удержать территорию Нагорного Карабаха, стало названием ударного дрона-камикадзе
Предприятия военной промышленности Азербайджана сегодня, 22 октября, начали серийное производство дронов-камикадзе, которые назвали по выражению из недавней речи президента страны Ильхама Алиева о войне за Нагорный Карабах. Об этом пишет пресс-служба Миноброронпрома Азербайджана.
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Беспилотники, которые несут взрывчатку и пикируют на цели, назвали "Iti qovan". В переводе с азербайджанского это значит "Гнать псов".
Эти слова теперь написаны на крыльях БПЛА, которые, по заявлению ведомства, "обладают большой разрушительной силой".
"Специалисты министерства совместно с нашими военными проводят испытания новых типов оружия и боеприпасов в условиях реального боя", – подчеркнули там.
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