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Азербайджан запустил производство ударных дронов-камикадзе с названием "Гнать псов" – фото

22.10.2020, 12:15
Азербайджан запустил производство ударных дронов-камикадзе с названием
Фото: mdi.gov.az

Выражение азербайджанского президента об армянах, которые пытаются удержать территорию Нагорного Карабаха, стало названием ударного дрона-камикадзе

Предприятия военной промышленности Азербайджана сегодня, 22 октября, начали серийное производство дронов-камикадзе, которые назвали по выражению из недавней речи президента страны Ильхама Алиева о войне за Нагорный Карабах. Об этом пишет пресс-служба Миноброронпрома Азербайджана.

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Беспилотники, которые несут взрывчатку и пикируют на цели, назвали "Iti qovan". В переводе с азербайджанского это значит "Гнать псов".

Эти слова теперь написаны на крыльях БПЛА, которые, по заявлению ведомства, "обладают большой разрушительной силой".

"Специалисты министерства совместно с нашими военными проводят испытания новых типов оружия и боеприпасов в условиях реального боя", – подчеркнули там.

СПРАВКА. Непризнанная никем, в том числе Арменией, "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. На этой территории до осени-2020 и наступления азербайджанцев почти 100% населения было армянским.

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Евгений Пилипенко
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