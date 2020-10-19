Прорыв Азербайджана на юге Нагорного Карабаха. На видео – взятые города и брошенные в/ч

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На кадрах из Физули и Гадрута не видно никого, кроме азербайджанских военных

Азербайджанские военные выложили в сеть видеозаписи из городов в Нагорном Карабахе, которые были заняты ими в ходе наступления на южном направлении в этом регионе – Физули (Физулинский район Азербайджана) и Гадрута (Ходжавендский район). Ролики опубликованы в YouTube Минобороны страны.

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Как и на прошлых видео, на улицах Физули (видео выше) не видно людей: местные армяне, по-видимому, полностью оставили селения до вхождения туда азербайджанской армии.

Официальный Баку еще 13 октября утверждал, что взял Гадрут – один из крупнейших населенных пунктов в зоне конфликта.

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Кадры оттуда:

Захваченная в/ч и позиции Армении/"НКР" с брошенной боевой техникой, боеприпасами и оружием на физулинском направлении:

СПРАВКА. Не признанная никем, в том числе Арменией, "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. На этой территории ныне почти 100% населения – армяне: там лишь шесть азербайджанцев.
  • 27 сентября 2020-го Азербайджан, заявив о "контроперации", пошел в наступление по всей линии разграничения. Начались самые маcштабные с 1994-го бои.
  • Армения вчера заявила уже о более 700 погибших. Азербайджан свои потери держит в секрете. Хроника новой войны.
  • LIGA.net объясняет, что вообще происходит.

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Теги: война, армения, Азербайджан, оккупация, нагорный карабах, деоккупация, Физули, Гадрут
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