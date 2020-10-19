Прорыв Азербайджана на юге Нагорного Карабаха. На видео – взятые города и брошенные в/ч

Азербайджанские военные выложили в сеть видеозаписи из городов в Нагорном Карабахе, которые были заняты ими в ходе наступления на южном направлении в этом регионе – Физули (Физулинский район Азербайджана) и Гадрута (Ходжавендский район). Ролики опубликованы в YouTube Минобороны страны.
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Как и на прошлых видео, на улицах Физули (видео выше) не видно людей: местные армяне, по-видимому, полностью оставили селения до вхождения туда азербайджанской армии.
Официальный Баку еще 13 октября утверждал, что взял Гадрут – один из крупнейших населенных пунктов в зоне конфликта.
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Кадры оттуда:
Захваченная в/ч и позиции Армении/"НКР" с брошенной боевой техникой, боеприпасами и оружием на физулинском направлении:
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