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В Нагорном Карабахе признали потерю контроля над городом Шуши

09.11.2020, 17:05
В Нагорном Карабахе признали потерю контроля над городом Шуши - Фото
Разрушенный город Шуша (фото - Hayk Baghdasaryan_EPA)

Пресс-секретарь президента непризнанной республики заявил, что столице Нагорного Карабаха Степанакерту угрожает опасность

Армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики более не контролирует город Шуши. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян.

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"К сожалению, сейчас мы вынуждены признать, что череда неудач все еще преследует нас, и город Шуши полностью вне нашего контроля", – заявил Погосян. Он подтвердил, что азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту, столице непризнанной республики, и заявил, что городу угрожает опасность.

В комментарии изданию Aysor.am Погосян заявил, что возникшие слухи о взломе его страницы неверны и он действительно написал эту запись.

  • 8 ноября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии Азербайджаном города Шуши в Нагорном Карабахе.
  • В тот же день в Минобороны Армении опровергли это заявление, отметив, что Шуша "останется несбыточной мечтой Азербайджана".
  • Сегодня, 9 ноября, Минобороны Азербайджана опубликовало видео из Шуши в подтверждение установления над ним контроля.
Денис Юдин
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