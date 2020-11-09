В Минобороны Азербайджана опубликовали видео "освобожденного города Шуши"

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Азербайджанское минобороны "подтвердило" вчерашнее заявление президента роликом об "освобожденном Шуши"

Министерство обороны Азербайджана заявило об "освобождении города Шуши от оккупации", выложив видеокадры из указанного города в Facebook. Тем самым, азербайджанская сторона якобы подтвердила вчерашнее заявление президента страны Ильхама Алиева о взятии Шуши войсками Азербайджана.

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В армянском оборонном ведомстве отреагировали на заявление, написав, что в ночь с 8 на 9 ноября войска Армении вели оборонительные бои на южных участках фронта, а также в районе Шуши-Карин, в результате чего азербайджанские военные вынуждены были отступить, в то время как армянам удалось занять "более благоприятные районы"

  • 8 ноября Алиев заявил о взятии Азербайджаном города Шуша в Нагорном Карабахе.
  • В тот же день в Минобороны Армении опровергли это заявление, отметив, что Шуша "останется несбыточной мечтой Азербайджана".

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Теги: армения, Азербайджан, видео, нагорный карабах, Шуша
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