UA

В Нагорном Карабахе обстреляли собор 19-го века: фото и видео последствий

08.10.2020, 20:12
В Нагорном Карабахе обстреляли собор 19-го века: фото и видео последствий - Фото
Обстрелянный собор в Шуше (фото - Армянский объединенный инфоцентр)

В Минобороны Азербайджана отрицают обвинения в обстреле

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли армянский собор в городе Шуша в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Армении. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Однако в Минобороны Азербайджана отметили, что обвинения Армении и непризнанной "НКР" безосновательны.

Как заявили в ведомстве, азербайджанская армия не берет на прицел исторические, культурные памятники, в особенности религиозные. В отличие от ВС Армении, которые, по заявлению азербайджанской стороны, при обстреле Гянджи 4 октября нанесли ущерб гражданским объектам, жилым домам, а также мавзолею Имам-заде.

Армянская сторона утверждала, что "с территории Республики Армения в направлении Азербайджана не ведется никакого огня".

Читайте также: Зона войны расширяется. Баку заявил об обстреле второго по величине города страны – видео

СПРАВКА. Непризнанная никем, в том числе Арменией, "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. На этой территории почти 100% населения – армяне.
  • 27 сентября 2020-го Азербайджан, заявив о "контроперации", пошел в наступление по всей линии разграничения. Начались самые маcштабные с 1994-го бои.
  • Обе стороны обвиняют друг друга, говорят о крупных потерях у противника, не подтверждают свои (Азербайджан) или подтверждают предположительно частично (Армения/"НКР").
  • Премьер Армении Никол Пашинян заявляет, что операцией Азербайджана "командуют 150 турецких офицеров".
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие прекращения огня
  • LIGA.net объясняет, что происходит.

Читайте также: Нагорный Карабах. Как выглядит столица непризнанной республики после обстрелов: фото

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
вооруженные силы война в Нагорном Карабахе гянджа Конфликт Азербайджана и Армении Шуша

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Руслана Писанка: Дублювання українською важливе не тільки для глядачів, але й для акторів

Партнер проекта – sweet.tvРуслана Писанка: Дублювання українською важливе не тільки для глядачів, але й для акторів
 