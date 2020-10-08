В Нагорном Карабахе обстреляли собор 19-го века: фото и видео последствий
В Минобороны Азербайджана отрицают обвинения в обстреле
Вооруженные силы Азербайджана обстреляли армянский собор в городе Шуша в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Армении.
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Однако в Минобороны Азербайджана отметили, что обвинения Армении и непризнанной "НКР" безосновательны.
Как заявили в ведомстве, азербайджанская армия не берет на прицел исторические, культурные памятники, в особенности религиозные. В отличие от ВС Армении, которые, по заявлению азербайджанской стороны, при обстреле Гянджи 4 октября нанесли ущерб гражданским объектам, жилым домам, а также мавзолею Имам-заде.
Армянская сторона утверждала, что "с территории Республики Армения в направлении Азербайджана не ведется никакого огня".
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10 injured, including 3 journalists, during a second #Azerbaijani “double tap" strike on a 19th century cathedral in #Shushi.— Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) October 8, 2020
The strikes were undoubtedly intentional. Azerbaijan hit the exact same spot twice in the span of several hours. No military targets nearby pic.twitter.com/YRdKG1M7DY
- 27 сентября 2020-го Азербайджан, заявив о "контроперации", пошел в наступление по всей линии разграничения. Начались самые маcштабные с 1994-го бои.
- Обе стороны обвиняют друг друга, говорят о крупных потерях у противника, не подтверждают свои (Азербайджан) или подтверждают предположительно частично (Армения/"НКР").
- Премьер Армении Никол Пашинян заявляет, что операцией Азербайджана "командуют 150 турецких офицеров".
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие прекращения огня.
- LIGA.net объясняет, что происходит.
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