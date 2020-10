В Нагорном Карабахе обстреляли собор 19-го века: фото и видео последствий

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли армянский собор в городе Шуша в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Армении.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Однако в Минобороны Азербайджана отметили, что обвинения Армении и непризнанной "НКР" безосновательны.

Как заявили в ведомстве, азербайджанская армия не берет на прицел исторические, культурные памятники, в особенности религиозные. В отличие от ВС Армении, которые, по заявлению азербайджанской стороны, при обстреле Гянджи 4 октября нанесли ущерб гражданским объектам, жилым домам, а также мавзолею Имам-заде.

Армянская сторона утверждала, что "с территории Республики Армения в направлении Азербайджана не ведется никакого огня".

Читайте также: Зона войны расширяется. Баку заявил об обстреле второго по величине города страны – видео

10 injured, including 3 journalists, during a second #Azerbaijani “double tap" strike on a 19th century cathedral in #Shushi.



The strikes were undoubtedly intentional. Azerbaijan hit the exact same spot twice in the span of several hours. No military targets nearby pic.twitter.com/YRdKG1M7DY