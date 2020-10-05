Нагорный Карабах. Как выглядит столица непризнанной республики после обстрелов: фото

Сегодня утром возобновлись обстрелы столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, они продолжались все выходные. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Армении.

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В пресс-службе уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Артака Бегларяна сообщили десятерых раненых и четырех погибших.

Официальный Баку тем временем заявил об обстрелах Арменией второго по величине азербайджанского города – Гянджи, а также Физулинского, Агдамского и Тертерского районов.

Сегодня военный атташе Азербайджана Ильгар Агаев заявил, что в результате военных действий в Нагорном Карабахе погибли 24 человека, еще 121 ранен, разрушены более 2 тыс. объектов.

СПРАВКА. Непризнанная никем, в том числе Арменией, "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. На этой территории почти 100% населения – армяне: там лишь шесть азербайджанцев.