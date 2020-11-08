В Минобороны Армении опровергли взятие Шушы: Несбыточная мечта Азербайджана

В Армении уверяют, что бои за Шушу еще идут и город не был взят азербайджанскими войсками

В ответ на заявление главы Азербайджана Ильхама Алиева в Армении опровергли взятие азербайджанской армией города Шуша, расположенного в Нагорном Карабахе в 20 минутах езды от Степанакерта. В армянском оборонном ведомстве отметили, что за город продолжают идти бои и он пока не взят.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Шуша остается несбыточной мечтой Азербайджана. Несмотря на сильные разрушения, город-крепость выдерживает удары противника", – написала пресс-служба Минобороны Армении в Twitter.

Аналогичный пост разместил у себя в Twitter представитель армянского министерства обороны Арцрун Ованнисян. Он написал, что "бои в Шуше еще продолжаются, ждите и верьте нашей армии".

Дополнительную публикацию разместила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Она заявила, что в юго-восточном направлении силами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, находившийся на вооружении у армии Азербайджана.

Сегодня Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе.

Читайте также: Бои в Нагорном Карабахе. Война Азербайджана и Армении – хроника боевых действий

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.