Азербайджан заявил о взятии города Шуша – он в 20 минутах езды от Степанакерта

Азербайджан заявляет о взятии под контроль города Шуши, находящегося в спорном регионе Нагорный Карабах

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанскими военными города Шуша, расположенного в 20 минутах езды от Степанакерта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает местная служба Радио Свобода.

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"Город Шуша освобожден от оккупации! Шуша наша! Карабах наш! Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ с этим праздником! Сердечно поздравляю всех жителей Шуши", – заявил Алиев.

По мнению Алиева, 30 лет переговоров "были бессмысленными" и не приблизили "ни к каким результатам": "В процессе переговоров армянская сторона просто хотела выиграть время, укрепить статус-кво".

В Армении пока никак не прокомментировали заявление Алиева. При этом пресс-секретарь Минобороны страны заявляла об "упорных боевых действиях, развернувшихся в окрестностях Шуши".

ДОПОЛНЕНО В 13:09. Представитель Минобороны Армении написал в Facebook: "Битвы в Шуши продолжаются, ждите и верьте в наши войска".

28 сентября 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения напала на Азербайджан и потребовал уйти из Карабаха.

На следующий день глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отметил, что Турция готова поддержать Азербайджан на поле боя в Нагорном Карабахе.

31 октября стало известно, что армянский премьер Никол Пашинян направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой определить размер помощи Армении. На это Кремль ответил, что ее окажут, когда война будет вестись на армянской территории.

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Владислав Сердюк

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