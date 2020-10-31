Пашинян направил Путину письмо с просьбой о помощи. В МИД РФ ответили, назвав условие

Премьер-министр Армении напомнил России о союзнических отношениях и попросил определить размер помощи, которую РФ сможет им предоставить

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Сегодня, 31 октября, армянский премьер Никол Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину. В нем он попросил сообщить, какую помощь может предоставить Россия во исполнении норм международного договора. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Армении.

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В письме Пашинян детально обрисовал ситуацию, которая "сложилась в результате азербайджанско-турецкой военной агрессии против Нагорного Карабаха и возникшие в связи с ней вызовы".

Также в письме были описаны обстоятельства переброски "иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха".

Премьер Армении обратил внимание главы России, что боевые действия уже приближаются к армянской границе и что на территорию их страны уже были посягательства.

Пашинян указал, что им требуется немедленно е проведение консультаций "с целью определения рода и размера помощи, которую Россия может предоставить Армении для обеспечения ее безопасности", основываясь на союзнических отношениях между их странами и статье 2 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

ДОПОЛНЕНО В 11:00. В Министерстве иностранных дел РФ ответили на письмо армянского премьера, опубликовав заявление на своем официальном сайте.

В ведомстве подтвердили "приверженность России союзническим обязательствам", но напомнили, что ряд статей из упомянутого Арменией договора предполагает конкретные действия только в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга.

Поэтому Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если "боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении", – отмечается в заявлении.

27 сентября 2020 года Азербайджан, заявив о "контроперации", пошел в наступление по всей линии разграничения. Начались самые маcштабные с 1994-го бои с сильнейшим применением Азербайджанов ударных дронов.

21 октября Пашинян заявил о невозможности дипломатического решения и призвал армян к оружию.

23 октября премьер Армении выступил за ввод российских "миротворцев" на территорию Нагорного Карабаха.

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Дарья Мостовая

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