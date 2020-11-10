Российские миротворцы вылетели в Нагорный Карабах: видео

Почти две тысячи российских миротворцев уже направились в Нагорный Карабах согласно заявлению о прекращении боевых действий, подписанному со стороны Армении, Азербайджана и России. Переброска осуществляется самолетами Ил-76 из Ульяновска, пишут росСМИ со ссылкой на Минобороны страны.

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Всего в Карабахе планирует присутствие 1970 миротворцев из РФ, а также 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой техники. Основу российского контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, а штаб миссии будет базироваться в Степанакерте.

В ночь на 10 ноября премьер Армении Никол Пашинян сообщил о подписании "заявлении о прекращении карабахской войны". Одним из его пунктов было развертывание российского миротворческого контингента вдоль линии соприкосновения в Карабахе.

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