Карабах. Зеленский резко ответил на фейк приятеля об "украинских бомбах" для Азербайджана

Украина "никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб – вообще", заявил глава государства

Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на фейк о том, что Украина якобы поставляет Азербайджану фосфорные бомбы, которыми затем бомбят Нагорный Карабах. Об этом глава государства написал в личном Facebook, реагируя на обвинение от приятеля, российского кинорежиссера армянского происхождения Сарика Андреасяна.

1 ноября тот написал Зеленскому в Instagram, что президент якобы виноват в смерти армянских детей в Карабахе из-за "поставок Азербайджану фосфорных бомб": "Это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними".

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Глава государства посетовал, что Андреасян стал жертвой российской пропаганды, которая годами вбрасывает ложь об Украине.

Зеленский заявил, что:

– Украина выступает против любых кровавых конфликтов;

– у Украины "иммунитет к фейкам, а вам нужно как можно быстрее его сформировать; чаще мойте руки после контактов с пропагандой";

– задача деятелей культуры – помогать деэскалации, а не распространять фейки;

– в Украине проживает большая армянская община, которая является органической частью украинского общества, и для страны это важно.

"У меня есть к тебе, Сарик, один вопрос, который именно сейчас можно поставить... Где же был ты, когда война пришла в Украину и когда погибали наши дети? Когда погибали граждане Украины армянского происхождения, а их не один и не два, а десятки! Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего? Понимаю", – пишет президент.

По словам Зеленского, для него лично "все четко и просто": "Я за справедливый мир. И Украина точно не поддерживает любые поставки оружия любому. В отличие от другой известной страны, которая как раз и поставляет оружие всем. Потому войны для нее – это хлеб и кровь".

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Евгений Пилипенко

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