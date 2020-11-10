Карабах. Заявление о заверешении войны фактически означает капитуляцию Армении – Алиев
Президент Азербайджана Алиев утверждает, что Армению "вынудили" подписать заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал военной капитуляцией Армении заявление "о прекращении войны" в Нагорном Карабахе. Об этом пишет азербайджанское госСМИ Азертадж.
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По его словам, заявление имеет "историческое значение". Оно должно было быть подписано в формате видеоконференции, стороны – Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин. Однако, утверждает Алиев, Пашинян решил подписывать заявление вживую.
"Это в определенной степени можно понять, так как данное заявление фактически означает военную капитуляцию Армении", – сказал он.
Алиев говорит, что подписанное заявление передадут послу РФ, после чего главы государств и правительств России и Армении также подпишут этот документ.
Президент Азербайджана считает, что Пашиняна "вынудили" подписать заявление – и делает он это "под железным кулаком".
Турция, которая с начала кампании поддерживала Азербайджан, поздравила Баку со "значительной победой".
"Сердечно поздравляю с этим большим успехом. Мы останемся одной нацией, одним сердцем с нашими азербайджанскими братьями", – написал в Twitter министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
- 27 сентября 2020-го в Карабахе начались самые маcштабные с 1994-го бои с сильнейшим применением Азербайджаном дронов. Баку показывал отвоеванные села: людей нет, на улицах свиньи, брошенные в/ч. LIGA.net объясняет, что происходит.
- 8 ноября Азербайджан взял город Шуши, а в ночь на 10 ноября 2020 года Пашинян сообщил о подписании "заявлении о прекращении карабахской войны".
- Один из пунктов соглашения – развертывание "миротворческого контингента" РФ вдоль линии соприкосновения в регионе. В Ереване возмущенные люди устроили массовые протесты, ворвались в зал заседаний парламента Армении, избили спикера.
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