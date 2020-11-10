Карабах. Заявление о заверешении войны фактически означает капитуляцию Армении – Алиев

Президент Азербайджана Алиев утверждает, что Армению "вынудили" подписать заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал военной капитуляцией Армении заявление "о прекращении войны" в Нагорном Карабахе. Об этом пишет азербайджанское госСМИ Азертадж.

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По его словам, заявление имеет "историческое значение". Оно должно было быть подписано в формате видеоконференции, стороны – Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин. Однако, утверждает Алиев, Пашинян решил подписывать заявление вживую.

"Это в определенной степени можно понять, так как данное заявление фактически означает военную капитуляцию Армении", – сказал он.

Алиев говорит, что подписанное заявление передадут послу РФ, после чего главы государств и правительств России и Армении также подпишут этот документ.

Президент Азербайджана считает, что Пашиняна "вынудили" подписать заявление – и делает он это "под железным кулаком".

Турция, которая с начала кампании поддерживала Азербайджан, поздравила Баку со "значительной победой".

"Сердечно поздравляю с этим большим успехом. Мы останемся одной нацией, одним сердцем с нашими азербайджанскими братьями", – написал в Twitter министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

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Марк Сировой

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