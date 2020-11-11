Протесты в Армении. В Ереване столкновения сторонников оппозиции и полиции – видео

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Представители армянской оппозиции от 17 партий требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна

Ситуация на площади Свободы в Ереване накаляется: полиция жестко задерживает участников акции протеста сторонников оппозиции. Их требование – отставка премьер страны Никола Пашиняна из-за подписанной им капитуляции по Нагорном Карабаху. Об этом сообщает агентство Новости-Армения.

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Митинг, организованный 17 партиями, "незаконный", потому что проведение подобных мероприятий в период военного положения запрещено, сообщает источник. Несмотря на это, на площадь вышло большое количество людей, пишет NEWS.am.

Сообщается, что полиция задерживает граждан, в том числе депутатов, общественных и политических деятелей: силовики пытаются вытеснить митингующих с площади. 

Собравшиеся требуют отставки Пашиняна, скандируя "Никол, уходи" и "Никол – предатель". 

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Теги: армения, ереван, митинг, нагорный карабах, протест, никол пашинян
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