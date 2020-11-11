Протесты в Армении. В Ереване столкновения сторонников оппозиции и полиции – видео

Ситуация на площади Свободы в Ереване накаляется: полиция жестко задерживает участников акции протеста сторонников оппозиции. Их требование – отставка премьер страны Никола Пашиняна из-за подписанной им капитуляции по Нагорном Карабаху. Об этом сообщает агентство Новости-Армения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Митинг, организованный 17 партиями, "незаконный", потому что проведение подобных мероприятий в период военного положения запрещено, сообщает источник. Несмотря на это, на площадь вышло большое количество людей, пишет NEWS.am.

Сообщается, что полиция задерживает граждан, в том числе депутатов, общественных и политических деятелей: силовики пытаются вытеснить митингующих с площади.

Собравшиеся требуют отставки Пашиняна, скандируя "Никол, уходи" и "Никол – предатель".

Читайте также: "Большая трагедия". Пашинян взял на себя ответственность за результат войны в Карабахе