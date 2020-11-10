"Большая трагедия". Пашинян взял на себя ответственность за поражение Армении в Карабахе

У Армении уже не было возможности преломить ход войны в Карабахе, заявил премьер страны Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лично несет ответственность за поражение в войне против Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в видеообращении в Facebook, цитаты на русском приводит АМИ Новости-Армения.

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"Я лично несу ответственность за все это и продолжаю нести ответственность. Я верю, что это большая трагедия для нас, но я верю, что Армения и Арцах (армянское название исторической области Нагорный Карабах, – ред.) должны жить. Мы должны стать сильней и возможно, несколько пересмотрев наше восприятие по некоторым вопросам, постараться извлечь уроки", – сказал он.

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Пашинян объяснил, что решение подписать заявление о прекращении войны было "болезненным, но неизбежным и необходимым". Он сказал, что у Армении уже не было возможности переломить ход войны, задача была – избежать худшего.

При этом он считает, что Армения боролась до конца.

"Что нам остается в этой ситуации? Сконцентрироваться на усилении Армении и Арцаха – экономически, интеллектуально, в сфере образования, зафиксировав, что мы упали, но не встали на колени, мы стояли до конца, до последней черты и на ней приняли решение, чтобы не упасть в пропасть", – добавил он.

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Марк Сировой

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