"Большая трагедия". Пашинян взял на себя ответственность за поражение Армении в Карабахе
У Армении уже не было возможности преломить ход войны в Карабахе, заявил премьер страны Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лично несет ответственность за поражение в войне против Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в видеообращении в Facebook, цитаты на русском приводит АМИ Новости-Армения.
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"Я лично несу ответственность за все это и продолжаю нести ответственность. Я верю, что это большая трагедия для нас, но я верю, что Армения и Арцах (армянское название исторической области Нагорный Карабах, – ред.) должны жить. Мы должны стать сильней и возможно, несколько пересмотрев наше восприятие по некоторым вопросам, постараться извлечь уроки", – сказал он.
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Пашинян объяснил, что решение подписать заявление о прекращении войны было "болезненным, но неизбежным и необходимым". Он сказал, что у Армении уже не было возможности переломить ход войны, задача была – избежать худшего.
При этом он считает, что Армения боролась до конца.
"Что нам остается в этой ситуации? Сконцентрироваться на усилении Армении и Арцаха – экономически, интеллектуально, в сфере образования, зафиксировав, что мы упали, но не встали на колени, мы стояли до конца, до последней черты и на ней приняли решение, чтобы не упасть в пропасть", – добавил он.
- 27 сентября 2020-го в Карабахе начались самые маcштабные с 1994-го бои с сильнейшим применением Азербайджаном дронов. Баку показывал отвоеванные села: людей нет, на улицах свиньи, брошенные в/ч. LIGA.net объясняет, что происходит.
- 8 ноября Азербайджан взял город Шуши, а в ночь на 10 ноября 2020 года Пашинян сообщил о подписании "заявлении о прекращении карабахской войны".
- В нем указан порядок возврата Азербайджану районов, занятых Арменией, предусмотрено развертывание войск РФ вдоль линии соприкосновения. Также будут в регионе будут турецкие миротворцы.
- В Ереване возмущенные люди устроили массовые протесты, ворвались в зал заседаний парламента Армении, избили спикера, обокрали дом Пашиняна. Оппозиция в Армении хочет отправить Пашиняна в отставку и выйти из соглашений.
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