Оппозиция в Армении хочет отменить соглашение по Карабаху и отправить Пашиняна в отставку

Оппозиционные депутаты парламента Армении просят протестующих покинуть парламент, чтобы провести внеочередное заседание

Оппозиционные фракции пытаются созвать внеочередное заседание парламента Армении, чтобы аннулировать соглашение о прекращении боевых действий и отправить премьер-министра Никола Пашиняна в отставку. Об этом сообщает DW.

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По словам депутата из фракции Процветающая Армения Наиры Зограбян, оппозиционных парламентариев для созыва внеочередного заседания не хватает, требуются еще 25 представителей из правящей фракции.

"Для этого они должны быть уверены в своей безопасности, чтобы прийти в парламент", – заявила Зограбян и призвала граждан, находящихся в здании парламента, покинуть его.

На повестку заседания планируется вынести отставку Пашиняна, идет обсуждение с юристами, сможет ли парламент аннулировать соглашение о прекращении огня с Азербайджаном.

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Денис Юдин

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