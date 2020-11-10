В Ереване во время протестов обокрали дом Пашиняна
10.11.2020, 09:25
Никол Пашинян (Фото: Юрий Кочетков/ЕРА)
В ходе протестов в Армении неизвестные обокрали дом премьер-министра страны Никола Пашиняна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что во время протестов в Ереване, начавшихся после объявления об окончании войны в Нагорном Карабахе, неизвестные обокрали его резиденцию. Об этом он заявил в Facebook.
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"Из резиденции премьер-министра украден компьютер, часы, духи, водительские права и прочее. Все это, конечно, во имя родины", – заявил Пашинян.
- 27 сентября 2020-го в Карабахе начались самые маcштабные с 1994-го бои с сильнейшим применением Азербайджаном дронов. Баку показывал отвоеванные села: людей нет, на улицах свиньи, брошенные в/ч. LIGA.net объясняет, что происходит.
- 8 ноября Азербайджан взял город Шуши, а в ночь на 10 ноября 2020 года Пашинян сообщил о подписании "заявлении о прекращении карабахской войны".
- Один из пунктов соглашения – развертывание "миротворческого контингента" РФ вдоль линии соприкосновения в регионе. В Ереване возмущенные люди устроили массовые протесты, ворвались в зал заседаний парламента Армении, избили спикера.
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