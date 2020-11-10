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В Ереване во время протестов обокрали дом Пашиняна

10.11.2020, 09:25
В Ереване во время протестов обокрали дом Пашиняна - Фото
Никол Пашинян (Фото: Юрий Кочетков/ЕРА)

В ходе протестов в Армении неизвестные обокрали дом премьер-министра страны Никола Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что во время протестов в Ереване, начавшихся после объявления об окончании войны в Нагорном Карабахе, неизвестные обокрали его резиденцию. Об этом он заявил в Facebook

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"Из резиденции премьер-министра украден компьютер, часы, духи, водительские права и прочее. Все это, конечно, во имя родины", – заявил Пашинян.

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Владислав Сердюк
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