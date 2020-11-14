Война в Нагорном Карабахе. Армения назвала предварительное число потерь

Обмен телами военнослужащих между Арменией и Азербайджаном только начался, окончательное число погибших пока не знают обе стороны

Со стороны Армении во время войны в Нагорном Карабахе погибло более 2000 военнослужащих. Предварительные данные опубликовала в Facebook пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, на 14 ноября судебно-медицинская служба обследовала тела 2317 погибших военных, в том числе неопознанных.

Никогосян подчеркнула, что обмен телами погибших с Азербайджаном только начался, и обе стороны не могут знать окончательное число потерь.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.