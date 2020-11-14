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Война в Нагорном Карабахе. Армения назвала предварительное число потерь

14.11.2020, 13:51
Война в Нагорном Карабахе. Армения назвала предварительное число потерь - Фото
Артиллерийская позиция ВС Армении (Иллюстративное фото - EPA - Vahram Baghdasaryan)

Обмен телами военнослужащих между Арменией и Азербайджаном только начался, окончательное число погибших пока не знают обе стороны

Со стороны Армении во время войны в Нагорном Карабахе погибло более 2000 военнослужащих. Предварительные данные опубликовала в Facebook пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян.

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По ее словам, на 14 ноября судебно-медицинская служба обследовала тела 2317 погибших военных, в том числе неопознанных.

Никогосян подчеркнула, что обмен телами погибших с Азербайджаном только начался, и обе стороны не могут знать окончательное число потерь.

Денис Юдин
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