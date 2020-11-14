Война в Нагорном Карабахе. Армения назвала предварительное число потерь
14.11.2020, 13:51
Артиллерийская позиция ВС Армении (Иллюстративное фото - EPA - Vahram Baghdasaryan)
Обмен телами военнослужащих между Арменией и Азербайджаном только начался, окончательное число погибших пока не знают обе стороны
Со стороны Армении во время войны в Нагорном Карабахе погибло более 2000 военнослужащих. Предварительные данные опубликовала в Facebook пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян.
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По ее словам, на 14 ноября судебно-медицинская служба обследовала тела 2317 погибших военных, в том числе неопознанных.
Никогосян подчеркнула, что обмен телами погибших с Азербайджаном только начался, и обе стороны не могут знать окончательное число потерь.
- В ночь на 10 ноября 2020 года премьер Армении Никол Пашинян сообщил о подписании "заявлении о прекращении карабахской войны". Также заявление подписали Россия и Азербайджан.
- 11 ноября Пашинян заявил, что Армению вынудила пойти на соглашение о прекращении войны ситуация на фронте: тысячи солдат могли оказаться в окружении.
- 12 ноября в Азербайджане заявили, что рассматривают возможность предоставления Нагорному Карабаху культурной автономии.
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