Азербайджан может дать армянам в Нагорном Карабахе автономию, но только культурную

Также в Баку заявили, что в Нагорный Карабах будут возвращаться азербайджанцы

Власти Азербайджана рассматривают возможность предоставления армянскому населению Нагорного Карабаха культурной автономии. Об этом заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы, сообщает ТАСС.

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"Статуса Нагорного Карабаха на сегодня нет. Это может быть в лучшем плане культурная автономия для армянского населения, которое там проживает", – сказал он.

Посол также заявил, что все азербайджанцы, которые в свое время были вынуждены покинуть свои дома в Нагорном Карабахе, будут туда возвращаться.

Отдельно Бюльбюль оглы отметил, что Азербайджан не будет уничтожать армянские памятники и объекты культуры.

Вадим Ребрина

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