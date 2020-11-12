Азербайджан может дать армянам в Нагорном Карабахе автономию, но только культурную
12.11.2020, 23:31
Нагорный Карабах (скриншот из видеозаписи)
Также в Баку заявили, что в Нагорный Карабах будут возвращаться азербайджанцы
Власти Азербайджана рассматривают возможность предоставления армянскому населению Нагорного Карабаха культурной автономии. Об этом заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы, сообщает ТАСС.
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"Статуса Нагорного Карабаха на сегодня нет. Это может быть в лучшем плане культурная автономия для армянского населения, которое там проживает", – сказал он.
Посол также заявил, что все азербайджанцы, которые в свое время были вынуждены покинуть свои дома в Нагорном Карабахе, будут туда возвращаться.
Отдельно Бюльбюль оглы отметил, что Азербайджан не будет уничтожать армянские памятники и объекты культуры.
- В ночь на 10 ноября 2020 года премьер Армении Никол Пашинян сообщил о подписании "заявлении о прекращении карабахской войны". Также заявление подписали Россия и Азербайджан.
- 11 ноября Пашинян заявил, что Армению вынудила пойти на соглашение о прекращении войны ситуация на фронте: тысячи солдат могли оказаться в окружении.
- 12 ноября Главы оборонных ведомств России и Турции, Сергей Шойгу и Хулуси Акара подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
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