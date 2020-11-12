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Россия и Турция создали совместный центр по контролю ситуации в Нагорном Карабахе

12.11.2020, 07:40
Россия и Турция создали совместный центр по контролю ситуации в Нагорном Карабахе - Фото
Сергей Шойгу (Фото: Александр Земляниченко/ЕРА)

Заявляется, что основной миссией мониторингового центра станет контроль за соблюдением режима прекращения огня в Карабахе

Главы оборонных ведомств России и Турции, Сергей Шойгу и Хулуси Акара подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает российское пропагандистское информагентство ТАСС.

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Предполагается, что такой совместный центр будет располагаться на территории Азербайджана и заниматься сбором, обобщением и проверкой информации, соблюдают ли стороны режим прекращения огня. Кроме того, в центре будут фиксировать нарушения при помощи БПЛА, а также рассматривать жалобы и претензии по нарушениям договоренностей.

По словам Шойгу, именно договоренности между Россией, Азербайджаном и Арменией, а также введение "миротворцев" РФ позволили "прекратить огонь, остановить кровопролитие и создать условия для возвращения к мирной жизни".

"Присутствие российских миротворцев обеспечит стабильность в кризисном регионе, остановит потоки беженцев, будет способствовать их возвращению к местам проживания. Решение о создании совместного мониторингового центра <...> сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта", – отметил российский министр.

Примечательно, что в подписанном Арменией, Азербайджаном и Россией заявлении о прекращении войны не шла речь ни о создании подобного мониторингового центра, ни об участии Турции в качестве четвертой стороны "перемирия".

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Дарья Мостовая
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Россия Турция нагорный карабах мониторинговый центр хулуси акара

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