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Военное руководство Украины не видит силового варианта возвращения части Донбасса – Хомчак

26.11.2020, 08:13
Военное руководство Украины не видит силового варианта возвращения части Донбасса – Хомчак - Фото
Руслан Хомчак (скриншот из видеозаписи)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак на встрече с журналистами заявил, что Украина не будет силой отвоевывать захваченные Россией территории Донбасса. Выдержки из общения с начальником Генштаба приводит НВ.

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"Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также", – сказал генерал-полковник. По его мнению, силовой вариант невозможен по трем причинам:

а) Украина якобы нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов: "Сразу будет много жертв среди гражданского населения: ни одна цивилизованная страна нас не поддержит";

б) будут "серьезные жертвы" среди военных;

в) страна-оккупант Россия "возьмет количеством", так как сейчас она имеет больше ресурсов. "Поэтому мы сможем взять, захватить внезапно, нанести удары и удержать эту территорию, но для этого нужно, чтобы сложились условия", – уточнил Хомчак.

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По его словам, человеческие потери от военной операции на Донбассе будут исчисляться трех-четырехзначными цифрами за продвижение на 3–5 км вглубь оккупированных территорий. Он говорит, что нельзя будет применить артиллерию: ВСУ везде стоят вплотную к захваченным гибридной армией РФ населенным пунктам.

Также, говорит Хомчак, "не везде" местное население поддерживает ВСУ, из-за чего армию будут ждать "выстрелы в спину", а военные передвижения "будут сливаться на ту сторону": "Танк не успевает завестись, как информация уже ушла", – сетует генерал.

  • С 27 июля на Донбассе в определенной мере действует режим перемирия, который в последние пару месяцев оккупанты нарушают все больше.
  • Украинцы против мира с оккупантами за счет суверенитета и территорий (опрос Разумкова в октябре-2020).
  • В армии много времени уделяют подготовке ВСУ к наступлению в городских условиях, заявлял ранее Хомчак.

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Евгений Пилипенко
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