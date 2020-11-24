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Не отвечать на обстрелы, чтобы поговорить с Путиным. Что об этом думают украинцы – опрос

24.11.2020, 13:55
Не отвечать на обстрелы, чтобы поговорить с Путиным. Что об этом думают украинцы – опрос - Фото
Скриншот из видеозаписи Новости Донбасса

Более трети украинцев (37,3%) считают, что отсутствие ответа украинских войск на вражеские провокации и обстрелы на Донбассе приведет к увеличению потерь ВСУ в будущем. Такие результаты опроса показала социологическая компания Центр Разумкова.

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Почти столько же опрошенных не могут определиться с ответом на эту тему, и около 30% согласны, что для уменьшения потерь ВСУ должны соблюдать режим полного прекращения огня на востоке "при любых условиях".

Есть существенное отличие в оценках по регионам.

Только 16% опрошенных на юге и 22% на востоке считают, что отсутствие "ответки" ведет к увеличению потерь в будущем, и 43% и 50% (соответственно) уверены, что для уменьшения потерь Украина должна соблюдать режим полного прекращения огня.

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Половина (49,9%) граждан не согласны, что ради возможности поговорить с президентом страны-оккупанта РФ Путиным в нормандском формате нужно не отвечать на обстрелы украинских позиций.

При этом велика (23,1%) доля и тех, кто считает, что нужно молчать в ответ на обстрелы, только бы Путин приехал на переговоры.

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Опрос проведен 16-22 октября 2020 года среди 2021 украинца от 18 лет и старше по всей Украине (кроме временно оккупированных территорий) при поддержке представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине. Погрешность выборки – 2,3%.

  • С 27 июля на Донбассе в определенной мере действует режим перемирия, который в последние пару месяцев оккупанты нарушают все больше.
  • Украинцы против мира с оккупантами за счет суверенитета и территорий (тот же опрос Разумкова).
Евгений Пилипенко
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