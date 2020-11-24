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Война | Украинцы против мира с оккупантами за счет суверенитета и территорий – опрос Разумкова

24.11.2020, 12:46
Украинцы против мира с оккупантами за счет суверенитета и территорий – опрос Разумкова - Фото
На блокпосте в зоне ООС (скриншот из видеозаписи Радио Свобода)

66% граждан Украины не готовы отказаться от временно оккупированных территорий ради установления мира на Донбассе и сохранения суверенитета страны. Такие результаты опроса показала социологическая компания Центр Разумкова.

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При этом 71% украинцев не приемлют установление мира на востоке ценой даже частичной потери суверенитета Украины.

Каждый пятый опрошенный в обоих вариантах вопроса затруднился с ответом.

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Готовы частично уступить суверенитет в обмен на мир около 9% граждан с паспортом Украины.

Более 13% респондентов не против установления мира на востоке и сохранения суверенитета страны ценой утраты временно оккупированных территорий. На востоке страны таких – почти каждый четвертый (23,2%). На юге меньше всего готовых к такому "размену" (7,9%).

Первая колонка цифр – "согласен", вторая – "не согласен", третья – "сложно сказать":

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Опрос проведен 16-22 октября 2020 года среди 2021 украинца от 18 лет и старше по всей Украине (кроме временно оккупированных территорий) при поддержке представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине. Погрешность выборки – 2,3%.

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Евгений Пилипенко
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