66% граждан Украины не готовы отказаться от временно оккупированных территорий ради установления мира на Донбассе и сохранения суверенитета страны. Такие результаты опроса показала социологическая компания Центр Разумкова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

При этом 71% украинцев не приемлют установление мира на востоке ценой даже частичной потери суверенитета Украины.

Каждый пятый опрошенный в обоих вариантах вопроса затруднился с ответом.

Читайте также: 38% украинцев хотят замороженного конфликта в Донбассе: опрос Рейтинга в июне-2019

Готовы частично уступить суверенитет в обмен на мир около 9% граждан с паспортом Украины.

Более 13% респондентов не против установления мира на востоке и сохранения суверенитета страны ценой утраты временно оккупированных территорий. На востоке страны таких – почти каждый четвертый (23,2%). На юге меньше всего готовых к такому "размену" (7,9%).

Первая колонка цифр – "согласен", вторая – "не согласен", третья – "сложно сказать":

Опрос проведен 16-22 октября 2020 года среди 2021 украинца от 18 лет и старше по всей Украине (кроме временно оккупированных территорий) при поддержке представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине. Погрешность выборки – 2,3%.

Действиями и заявлениями президента Зеленского по Донбассу довольны 37% украинцев (тот же опрос Разумкова).

56% украинцев хотели бы, чтобы ОРДЛО вернулись в состав Украины на тех же условиях, что и до войны (опрос Разумкова в октябре-2019).

Данные Разумкова: в сентябре 2020-го 60,3% украинцев считали, что войну на Донбассе развязала Россия (в феврале 2019-го – 48,5%).

Читайте также: Донбасс. Глава МИД Кулеба перечислил, какие компромиссы с Россией невозможны

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.