Более 60% украинцев считают, что войну на Донбассе начала Россия – опрос

На Западе 92% опрошенных винят в войне на Донбассе Россию, в то же время 44% на Востоке – украинское правительство и олигархов

60,3% опрошенных украинцев считают, что войну на Донбассе развязала Россия (в феврале 2019-го – 48,5%). Об этом говорится в результатах совместного опроса фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Центра Разумкова, сделанного по заказу Детектор Медиа.

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В то же время 21,3% опрошенных (в феврале 2019-го – 16,6%) винят в войне украинское правительство и олигархов, 18,4% (34,9%) не смогли ответить на вопрос.

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В западных областях вину на РФ возлагают 92%, центральных – 70%, южных – 36%, восточных – 29%. В то же время 44% опрошенных на Востоке считают ответственными украинское правительство и олигархов. На Юге этот показатель составил 25%, в центре – 16%, на Западе – 2%.

Опрос проводился с 14 по 19 августа по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Методом личного интервью опрошено 2022 совершеннолетних украинцев. Теоретическая погрешность выборки – не выше 2,3%.

76% жителей подконтрольных Украине территориях Донецкой области считали Россию стороной конфликта на Донбассе (в конце 2018-го таких было 57%) . На подконтрольных территориях Луганской области этот показатель составлял 47% (в конце 2018-го – 41%). Согласно опросу фонда Демократические инициативы, в февралеНа подконтрольных территориях Луганской области этот показатель составлял 47% (в конце 2018-го – 41%).

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Марк Сировой

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