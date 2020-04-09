Все больше украинцев на Донбассе считают Россию стороной конфликта - опрос

На Донбассе возросло количество тех респондентов, кто считает страну-агрессора Россию стороной конфликта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии.
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Социологи отметили, что по сравнению с опросом конца 2018 года в Донецкой области доля тех, кто считает Россию стороной конфликта, заметно возросла (с 57% до 76%), а доля тех, кто так не считает, уменьшилась с 23% до 12%.
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Фото: dif.org.ua
В Луганской области также уровень признания участия России в конфликте вырос (с 41% до 47%), однако в то же время увеличилась (с 31% до 39%) и доля тех, кто не признает такого участия.
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В то же время 40% дончан и 44% луганчан убеждены, что Россия предоставляет Донбасса "гуманитарную помощь". "Причем по сравнению с опросом конца 2018 года оценки деятельности России улучшились", - отмечается в сообщении.
В Донецкой области представление об участии российских войск в боевых действиях, подчинении террористических организаций ДНР/ЛНР России остались на том же уровне. Однако с 50% до 37% уменьшилась доля тех, кто считает, что РФ поставляет боевикам оружие, и с 16% до 35% увеличилась доля тех, кто считает, что Россия поддерживает боевиков преимущественно дипломатическими средствами.
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Среди донецких респондентов 64% согласились с фактом наличия войны, то среди луганских опрошенных - только 38%, а 43% не согласились с подобной постановкой вопроса.
Если в Донецкой области по сравнению с концом 2018 доля уверенных в существовании войны с Россией существенно возросла (с 41% до 64%), то в Луганской области - осталась практически такой же, и даже немного выросла (с 38% до 43% ) доля тех, кто отрицает этот факт.
Опрос проводился 18 февраля - 2 марта 2020 года среди 1000 респондентов в Донецкой и Луганской областях, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность выборки не превышает 3,5%.