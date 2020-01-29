Коррупция и война. Украинцы назвали главные проблемы - опрос

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Украинцы считают главными проблемами, которые больше всего мешают развитию страны, коррупцию (69%) и войну на Донбассе (68,9%). Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда Деминициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

В пятерку проблем также попали засилье олигархов в экономике (30,7%), отсутствие профессионалов во власти (25%), миграция и выезд трудоспособного населения из страны (24,8%).

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Фото: dif.org.ua

Опрос проводился с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированного Крыма и ОРДЛО среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.