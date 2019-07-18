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18.07.2019, 17:19

Коррупция и медицина: украинцы сказали, что их волнует – опрос

Коррупция и медицина: украинцы сказали, что их волнует – опрос - Фото
Фото: pixabay.com

Украинцы ответили, какие проблемы страны их волнуют больше всего

Коррупция (46,6%), низкие заплаты и пенсии (46,1%) и высокие тарифы на коммунальные услуги (43,9%) – в топ-3 проблем страны, которые волнуют украинцев. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса компании Рейтинг, которые распространила пресс-служба организации.

В пятерку проблем страны, которые волнуют украинцев вошли также война в Донбассе и территориальная целостность.

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Отвечая на вопрос, какие из проблем страны главные лично для респондентов, названы были: высокие коммунальные тарифы, низкие зарплаты и пенсии, медицинское обслуживание.

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Опрос проводился с 12 по 17 июля, опрошены были 2018 респондентов в возрасте от 18 лет из всех регионов Украины, кроме Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность – не более 2,3%.

14 июня компания Социс опубликовала результаты опроса, согласно которым война в Донбассе, низкий уровень зарплат и пенсий и повышение тарифов – были также в топ-3 проблем, которые волнуют украинцев.

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Теги: опрос, компания рейтинг, проблемы украинцев
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