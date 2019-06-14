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14.06.2019, 12:13

Украинцы сказали, какие проблемы страны их волнуют: опрос

Украинцы сказали, какие проблемы страны их волнуют: опрос - Фото
Фото: LIGA.net

В ходе опроса украинцы ответили, что их волнует больше всего и как они оценивают ситуацию в стране в целом

Война в Донбассе, низкий уровень зарплат и пенсий и повышение тарифов – по-прежнему в топ-3 проблем, которые волнуют украинцев. Об этом свидетельствуют результата опроса, проведенного социологической компанией Социс.

Военный конфликт на востоке Украины наибольшей проблемой, которая волнует респондентов, назвали 62,1%. Низкие зарплаты и пенсии – 48,7%. Повышение тарифов – 43,8.

Среди названных проблем, которые волнуют украинцев, также: повышение цен на основные товары и инфляция, взяточничество и коррупция во власти, безработица, отсутствие возможности получить качественное медицинское обслуживание, коррупция в судах, полиции и прокуратуре и другие.

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В ходе опроса украинцы также ответили, как они оценивают нынешнюю ситуацию в стране. 67,7% опрошенных назвали ее напряженной.

Кроме того, 48,6% опрошенных сказали, что в целом события в стране развиваются "в чем-то правильно, а в чем-то неправильно".

Опрос проводился с 29 мая по 6 июня среди 4000 человек в виде стандартизированного интервью face-to-face. Статистическая погрешность выборки составила +/- 1,6%.

Согласно опросу Социс, опубликованному 27 марта, украинцев волновали эти же топ-3 проблем - война, низкие зарплаты и пенсии, а также повышение тарифом на коммунальные услуги.

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Теги: война, опрос, Социс
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