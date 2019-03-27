По-прежнему война и пенсии: украинцы назвали главные проблемы

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Наиболее актуальными проблемами для большинства украинцев остаются война на Востоке Украины (63?7%) и социально-экономические проблемы: низкий уровень зарплат или пенсий (53,1%). Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической компанией Социс.

47,4% опрошенных признались, что больше всего их беспокоит повышение коммунальных тарифов. Рост цен и инфляция является самой большой проблемой для 18,9%.

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Интересно, что во время опроса Социса месяц назад рост цен назвали самой большой проблемой 32% респондентов.

Значительная часть населения отнесла к самым актуальным проблемам коррупцию в центральной власти (22,6%), безработицу (19,3%) и недоступность качественного медицинского обслуживания (13,3%).

Наименее значимыми проблемами украинцы считают отсутствие свободы слова и демократии (2,2%), а также недоступность качественного образования (2,5%).