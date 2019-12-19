Новый "гумконвой" РФ вторгся на Донбасс: что в фурах, неизвестно

''Гумконвой'' Путина на Донбассе (фото - ЕРА)

Россия отправила на захваченную ей часть Донбасса очередной "гумконвой" – уже 96-й с начала войны на востоке. Сообщение о готовящемся незаконном въезде на территорию Украины сделали в МЧС РФ. Украинская Госпогранслужба пока молчит.

Как написали рано утром в российском ведомстве, фуры "направляются к российско-украинской границе", где колонна разделится на две части - во временно оккупированные Донецк и Луганск.

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Украина не имеет возможности проверять, что РФ передает своим террористическим организациям ЛНР/ДНР, и каждый раз выражает лишь ноту протеста. В МЧС России пишут, что в этот раз везут "110 тонн гуманитарных грузов, в том числе медикаменты и новогодние подарки".

В последнее время россияне отправляют "гумконвои" практически еженедельно.