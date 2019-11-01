Кто должен оплачивать восстановление Донбасса: результаты опроса

Фото: пресс-служба 30 ОМБр

Большинство опрошенных граждан Украины (59,3%) считают, что оплачивать восстановление разрушенных в результате войны территорий после деоккупации Донбасса должна страна-агрессор Россия. Такое данные в эфире Укринформа показали по результатам соцопроса аналитики Киевского международного института социологии.

Однако каждый третий украинец (32,9%) считает, что должна оплачивать Украина (причем каждый четвертый - 25,5% - из таких возлагает эту обязанность на олигархов).

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16,9% респондентов полагают, что восстанавливать Донбасс нужно за средства, которые изымут у боевиков. 14,5% - за счет международных организаций, 10,8% - за "собственные средства" оккупированных территорий. Почти 6% опрошенных уверены, что за все должны заплатить США, почти 5% - что ЕС. Около 9% не знают, что ответить.

21% воспринимают "ДНР"/"ЛНР" террористическими организациями, почти 17% - как оккупированные Россией украинские территории. Еще 15% считают это "псевдогосударственными образованиями", а 14,6% - марионетками Кремля.

Однако 13,5% убеждены, что это - "реакция народа на происходившее на Евромайдане", а 3,8% и вовсе назвали их "независимыми государствами". Почти 16% затруднились ответить на такой вопрос.

Опрос проведен с 27 августа по 23 сентября 2019 года по заказу Школы политической аналитики при НаУКМА (полевой этап - 8-20 сентября) среди 2035 граждан от 18 лет и старше в 110 населенных пунктах по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - 1-3,3%.

В мае 2019 года 55% опрошенных украинцев были якобы за прямые переговоры с боевиками.

В апреле 2019-го на то время кандидат в президенты Зеленский заявил, что у Донбасса не должно быть особого статуса, и выступил против амнистии боевиков.

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