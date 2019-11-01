Кто должен оплачивать восстановление Донбасса: результаты опроса

Большинство опрошенных граждан Украины (59,3%) считают, что оплачивать восстановление разрушенных в результате войны территорий после деоккупации Донбасса должна страна-агрессор Россия. Такое данные в эфире Укринформа показали по результатам соцопроса аналитики Киевского международного института социологии.
Однако каждый третий украинец (32,9%) считает, что должна оплачивать Украина (причем каждый четвертый - 25,5% - из таких возлагает эту обязанность на олигархов).
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16,9% респондентов полагают, что восстанавливать Донбасс нужно за средства, которые изымут у боевиков. 14,5% - за счет международных организаций, 10,8% - за "собственные средства" оккупированных территорий. Почти 6% опрошенных уверены, что за все должны заплатить США, почти 5% - что ЕС. Около 9% не знают, что ответить.
21% воспринимают "ДНР"/"ЛНР" террористическими организациями, почти 17% - как оккупированные Россией украинские территории. Еще 15% считают это "псевдогосударственными образованиями", а 14,6% - марионетками Кремля.
Однако 13,5% убеждены, что это - "реакция народа на происходившее на Евромайдане", а 3,8% и вовсе назвали их "независимыми государствами". Почти 16% затруднились ответить на такой вопрос.
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