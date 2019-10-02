Опрос. Сколько украинцев не поддерживают амнистию боевиков

Донецк (фото - LIGA.net)

Амнистию боевиков террористических организаций ЛНР/ДНР в Донбассе не поддерживают 48% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного соцгруппой Рейтинг.

Поддерживают амнистию 27% респондентов.

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За введение миротворцев ООН на временно оккупированные территории Донбасса, но без российского контингента, выступили 55%, против - 26%.

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Фото: ratinggroup.ua

В тоже время введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, включая российский контингент не поддерживают 61%, поддерживают - только 17%.

Проведение на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей местных выборов после получения контроля над ОРДЛО поддерживают 53%, не поддерживают - 19%.

Проведение в оккупации местных выборов под контролем ОБСЕ поддерживают 43% опрошенных, не поддерживают - 27%.

Опрос проведен среди 2 000 жителей Украины от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face) 21-25 сентября 2019 года, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования составила более 2,2%.

6 сентября глава парламентской фракции Слуга народа , что п ри возможном введении амнистии для боевиков в Донбассе не будут сданы интересы Украины. заявил Давид Арахамия , что п

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