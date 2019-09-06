Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Амнистия для боевиков. Что сказал Арахамия

Амнистия для боевиков. Что сказал Арахамия - Фото
Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.09.2019, 07:57

Председатель парламентской фракции Слуга народа прокомментировал вероятность введения амнистии боевикам в Донбассе

При возможном введении амнистии для боевиков в Донбассе не будут сданы интересы Украины. Об этом в программе Право на власть в эфире 1+1 заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия

"Я точно могу сказать - у нас рамка очень проста: не сдавать интересы Украины. А там, как оно будет в дальнейшем... Сейчас я что-то буду говорить вам, а потом оно будет меняться, потому что мы должны реагировать на, в том числе, международную ситуацию", - отметил Арахамия.

Читайте также: Суд отпустил ключевого свидетеля для Гааги по кейсу MH17

  • Ранее Арахамия допустил, что до декабря будет расширен нормандский формат за счет США и Великобритании.

Читайте также: Разумков назвал недопустимой амнистию для боевиков

Напишите нам
амнистия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 