Амнистия для боевиков. Что сказал Арахамия

Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

При возможном введении амнистии для боевиков в Донбассе не будут сданы интересы Украины. Об этом в программе Право на власть в эфире 1+1 заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Я точно могу сказать - у нас рамка очень проста: не сдавать интересы Украины. А там, как оно будет в дальнейшем... Сейчас я что-то буду говорить вам, а потом оно будет меняться, потому что мы должны реагировать на, в том числе, международную ситуацию", - отметил Арахамия.

Читайте также: Суд отпустил ключевого свидетеля для Гааги по кейсу MH17

допустил , что до декабря будет расширен нормандский формат за счет США и Великобритании. Ранее Арахамия

Читайте также: Разумков назвал недопустимой амнистию для боевиков