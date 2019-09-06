Арахамия о нормандском формате: Думаю, будет расширен до декабря

Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия допускает, что до декабря будет расширен нормандский формат за счет США и Великобритании. Об этом он заявил в программе Право на власть в эфире 1+1.

"Я очень поддерживаю эту позицию, что надо расширять формат и привлекать США и Великобританию. Я думаю, что мы с этим справимся уже до декабря. Я думаю, что это будет решено. Мы очень-очень активно работаем над этим вопросом. Если будет такой формат более расширенный, я думаю, что России будет просто труднее манипулировать", - отметил Арахамия.

2 сентября в Берлине прошли почти восьмичасовые переговоры по началу планирования встречи нормандской четверки.

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