Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Арахамия о нормандском формате: Думаю, будет расширен до декабря

Арахамия о нормандском формате: Думаю, будет расширен до декабря - Фото
Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.09.2019, 07:17

Глава парламентской фракции Слуга народа прогнозирует расширение нормандского формата за счет США и Британии

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия допускает, что до декабря будет расширен нормандский формат за счет США и Великобритании. Об этом он заявил в программе Право на власть в эфире 1+1.

"Я очень поддерживаю эту позицию, что надо расширять формат и привлекать США и Великобританию. Я думаю, что мы с этим справимся уже до декабря. Я думаю, что это будет решено. Мы очень-очень активно работаем над этим вопросом. Если будет такой формат более расширенный, я думаю, что России будет просто труднее манипулировать", - отметил Арахамия.

  • 2 сентября в Берлине прошли почти восьмичасовые переговоры по началу планирования встречи нормандской четверки.

Читайте также: Помпео: Надеемся, Зеленский даст толчок нормандскому формату

Напишите нам
Слуга народа нормандский формат Давид Арахамия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 