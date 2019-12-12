95-й "гумконвой" Путина: очередное нарушение границы

Как обычно, настоящее содержимое "гумконвоя" неизвестно (Фото с сайта Госпогранслужбы)

Страна-агрессор Россия сформировала две автоколонны 95-го так называемого путинского "гумконвоя", который в очередной раз пересек границу Украины в одностороннем порядке. Об этом говорится в сообщении Госпорганслужбы Украины.

"Гумконвой" вторгся через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" с 5:00 до 5:50 12 декабря и состоял из 28 автомобилей. Его перемещение, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и украинского законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста принципов действия. Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение.

В грузовиках якобы перевозили детское питание, оборудование и медикаменты. Однако, учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, пограничникам и таможенникам не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре. Загруженность транспортных средств в среднем составляла около 75%. В этом году это одиннадцатый такой "гумконвой".

Украина неоднократно отмечала, что вместе с заходом "гумконвоев" на Донбасс боевики получают вооружение, боеприпасы, провиант, лекарства и другую помощь РФ. Представители украинской власти и спецслужб также заявляли, что под этими фурами оккупанты вывозят тела погибших в боях российских военных, а также уникальное производственное оборудование из захваченных районов.

на очередную выходку РФ отреагировали в украинском Министерстве иностранных дел, направив стране-агрессору ноту протеста из-за незаконно поставленного "гумконвоя". 18 октября

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