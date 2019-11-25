"Гумконвой". Под посольство РФ принесли унитазы и бумагу: видео

Под здание посольства России в Киеве вечером в понедельник принесли унитазы, разрисованную туалетную бумагу в цвета флага страны агрессора, а также нижнее белье, сообщает ТСН. Помимо этого, под зданием расставили вантузы и туалетные ершики.

Акцию устроили именно сегодня, поскольку в этот день исполнился год с момента агрессии РФ в Керченском проливе. 25 ноября 2018 года агрессор захватил там три украинских судна с экипажем, которые только недавно вернул.

"Это бывшая в употреблении техника, гуманитарный конвой", - говорят участники акции.

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