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Хомчак рассказал, кто разграбил захваченные РФ украинские корабли

Хомчак рассказал, кто разграбил захваченные РФ украинские корабли - Фото
Руслан Хомчак (фото - пресс-служба Минобороны)
23.11.2019, 19:27

Начальник Генштаба считает: кража сантехники и цветных металлов не имеет военной логики

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что корабли, которые Россия вернула Украине, были разграблены мародерами. Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

"Когда их (корабли) забирали, был составлен акт, все было описано. То, что мне доложил командующий ВМС - это даже стыдно комментировать. Как военный человек я могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли - этого я не понимаю. Когда мне говорят, что на "Яны Капу", на буксире, сняли эти трубопроводы медные, как цветной металл, - я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры. По-другому я не могу назвать тех существ, которые так поступили с военным кораблем", - рассказал он.

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Он подтвердил, что Украина намерена быстро отремонтировать корабли – и вернуть их в состав флота.

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