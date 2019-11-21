Что россияне сделали с украинскими кораблями: фоторепортаж

В сети появились фото, сделанные внутри украинских кораблей, которые год назад были захвачены Россией, а 18 ноября 2019 года были переданы Украине. Фотографии в Facebook опубликовал волонтер и ведущий Алексей Мочанов.

"Просто несколько фоток "российского тюнинга" от специалистов по дизайнам интерьера из духовной скрепной недобрососедской нефтяной орды", - пишет Мочанов.

18 ноября состоялась передача Украине трех кораблей украинских Военно-морских сил, которые в ноябре 2018 года были атакованы и захвачены российскими боевыми кораблями. По прибытии кораблей выяснилось, что россияне сняли с них аппаратуру и оборудование, вынесли все, представляющее хоть какую-то ценность, и даже, по словам командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, украли унитазы. Впоследствии на имя Воронченко была написана докладная записка с точным перечнем пропавшего и поврежденного. ФСБ России распространила видеозапись с невредимыми интерьерами якобы тех самых кораблей. Президент Владимир Зеленский сообщил, что на ремонт понадобится около трех месяцев.

Справка. 25 ноября 2018 года РФ атаковала и захватила в районе Керченского пролива в Черном море три корабля ВМС Украины. 25 мая 2019-го Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить их. Экипаж освободили в сентябре 2019-го по обмену. 17 ноября корабли начали выводить из Керчи, позже появилось видео, как они проходят под арками Крымского моста. 19-го их передали в "угробленном" состоянии Украине.