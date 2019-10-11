Как украинцы видят войну и будущее Донбасса - опрос Разумкова

Блокспост (фото - скриншот с видео) Фото: скриншот с видео

Большинство украинцев хотели бы, чтобы временно оккупированные районы Донбасса вернулись в состав Донецкой и Луганской областей на тех же условиях, что и до войны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в октябре Центром Разумкова.

Такую позицию поддержали 56% опрошенных. 13,5% выступают за возвращение временно оккупированных территорий, но с большей независимостью от Киева, 10% - за их автономию в составе Украины, 3% - за их отделение и независимость, и 3% - за их вхождение в состав России.

При этом восстановление мира в Донбассе силовым путем поддерживают 23,5% граждан, против выступают 52%.

Оценивая конфликт на востоке Украины, 40% считают, что идет война между Украиной и Россией, еще 20% - что это сепаратистский мятеж, который поддерживает РФ. Гражданской войной между проукраински и пророссийски настроенными гражданами считают происходящее 15% опрошенных, 7% видят в нем войну между Россией и США, а еще 7% - борьбу за независимость "Донецкой и Луганской народных республик".

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года. Опрошено 2015 респондентов возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Техническая ошибка выборки не превышает 2,3%.

Сегодня стало известно, что большинство украинцев считает неприемлемым для достижения мира

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