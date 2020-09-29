Замглавы делегации Украины в ТКГ считает, что на Донбассе необходимо объявить всеобщую амнистию

Замглавы украинской делегации в минской переговорной группе Витольд Фокин "не видит ни одного подтверждения" войны между Россией и Украиной на Донбассе. Об этом он, объясняя свои скандальные заявления о Донбассе, заявил на комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

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В начале речи он заявил, что на Востоке против Вооруженных сил Украины ведут войну "боевики и наемники из почти 30 стран мира". Позже добавил, что это делается "при поддержке военных РФ". Саму Россию же Фокин назвал "контрагентом", говоря о ее требовании провести выборы на Донбассе.

"Я не политик и сделать какое-то определения этого я не могу. Потому что никакого подтверждения, что там (на Донбассе, – ред.) идет война между Россией и Украиной пока что я не вижу", – сказал он, уже отвечая на вопросы нардепов.

Фокин также несколько раз заявлял о безальтернативности минских соглашений и том, что на Донбассе необходимо объявить "всеобщую амнистию".

"Чтобы закончить войну, моя позиция, я подчеркиваю, нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос с особым статусом отдельных районов, а лучше всего Донбасса", – сказал он.

30 августа Фокин заявил, что всеобщая амнистия, выборы и особый статус для всего Донбасса якобы помогут прекратить войну с Россией на востоке Украины.

представители действующей власти критикуют его заявления о Донбассе, поскольку имеют связь с "предшественниками". После волны критики в свой адрес Фокин заявил , что

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Марк Сировой

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