"Это не просто старческий маразм". Турчинов ответил на заявление Фокина о статусе Донбасса

Фокин считает, что всеобщая амнистия и особый статус для всего Донбасса смягчат позицию РФ. Турчинов ответил, что это переход на сторону агрессора

Сегодня в интервью Стране замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса. На его слова отреагировал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов — он назвал это преступлением, за которое надо открывать уголовное дело.

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Как объяснил Фокин, он считает, что если украинская сторона предложит на минских переговорах проведение всеобщей амнистии, то российская сторона, возможно, откажется от своих требований по изменению украинской Конституции.

"Чтобы прекратить войну, уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше — всего Донбасса", — отметил экс-премьер-министр.

По словам Фокина, запрос российской стороны на изменение Конституции чрезмерный и что в разговоре с Россией и представителями Донбасса нужно добиваться взаимных уступок.

"Если мы согласимся с их требованиями всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять Конституцию для спецстатуса", — заявил он.

В ответ на это Турчинов заявил, что выступление Фокина это "проявление не просто старческого маразма", а показательный переход на сторону стороны-агрессора и "растягивание антигосударственной позиции, отображающей интересы Путина".

По его словам, если Фокин и Кравчук не будут отозваны из ТКГ и на них не заведут уголовные дела, это будет означать поддержку его тезисов выше.

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Дарья Мостовая

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