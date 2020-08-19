Фокин: Россию надо понять, если б она не захватила Крым, туда бы "пришли" США – видео

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Член украинской делегации в минской ТКГ Фокин, считает что "надо понять" оккупацию Крыма Россией. Кому это надо, он не уточнил

Если бы Россия не оккупировала Крым, то туда якобы "пришли бы американцы", поэтому РФ "надо понять". Такое заявление на 112 канале сделал первый премьер-министр Витольд Фокин, которого вчера назначили в минскую Трехстороннюю контактную группу. На фрагмент интервью, записанного в 2017 году, обратил внимание 24 канал.

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В эфире Фокин перечислял свои версии, почему произошла оккупациия полуострова. Маловероятной он назвал "продажу" Крыма. Более вероятным он считает то, что Крым "выскользнул из рук Украины" в результате паники и растерянности после революции.

"Но есть еще одна версия. Я склонен думать, что она серьезная <Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно она бы потеряла Крым навечно, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять, у нее там флот", - сказал он.

Версию о "приходе" американцев он пытался аргументировать тем, что авианосцы США "вошли в Средиземное море, прошли Дарданеллы и Босфор".

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Видео - 112 Украина

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Теги: Крым, Витольд Фокин
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