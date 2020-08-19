Фокин: Россию надо понять, если б она не захватила Крым, туда бы "пришли" США – видео

Если бы Россия не оккупировала Крым, то туда якобы "пришли бы американцы", поэтому РФ "надо понять". Такое заявление на 112 канале сделал первый премьер-министр Витольд Фокин, которого вчера назначили в минскую Трехстороннюю контактную группу. На фрагмент интервью, записанного в 2017 году, обратил внимание 24 канал.

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В эфире Фокин перечислял свои версии, почему произошла оккупациия полуострова. Маловероятной он назвал "продажу" Крыма. Более вероятным он считает то, что Крым "выскользнул из рук Украины" в результате паники и растерянности после революции.

"Но есть еще одна версия. Я склонен думать, что она серьезная <…> Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно она бы потеряла Крым навечно, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять, у нее там флот", - сказал он.

Версию о "приходе" американцев он пытался аргументировать тем, что авианосцы США "вошли в Средиземное море, прошли Дарданеллы и Босфор".

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