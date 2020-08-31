Министр внутренних дел Арсен Аваков считает вчерашние скандальные заявления украинского представителя в ТКГ "провокационными и спекулятивными"

Заявления первого премьера Витольда Фокина, который сейчас является замглавы украинской делегации на минских переговорах, о "всеобщей амнистии" и особом статусе "для всего Донбасса" не отвечают национальным интересам. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет пресс-служба МВД.

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Он назвал высказывания Фокина "спекулятивными и провокационными".

"Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление... является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат", – подчеркнул Аваков.

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Вчера замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

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Евгений Пилипенко

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