Донбасс | "Нелепые политические спекуляции". Реакция Авакова на слова Фокина об амнистии боевикам
Министр внутренних дел Арсен Аваков считает вчерашние скандальные заявления украинского представителя в ТКГ "провокационными и спекулятивными"
Заявления первого премьера Витольда Фокина, который сейчас является замглавы украинской делегации на минских переговорах, о "всеобщей амнистии" и особом статусе "для всего Донбасса" не отвечают национальным интересам. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет пресс-служба МВД.
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Он назвал высказывания Фокина "спекулятивными и провокационными".
"Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление... является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат", – подчеркнул Аваков.
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Вчера замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".
- Представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш считает, что РФ оставляет Украине два варианта: либо принимать условия игры РФ ради возможности провести нормандский саммит, либо принимать ее концепцию "гражданской войны в Украине".
- 19 августа Фокин заявил, что Россию "надо понять: если бы она не захватила Крым, то туда бы пришли США".
- 29 августа президент Зеленский заявил, что правохранители "должны показать результат" по расследованию Иловайской трагедии. Во время предвыборной гонки он обвинял предшественника – Порошенко, в том, что это не сделано, намекая, что виновники – не только страна-оккупант Россия.
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