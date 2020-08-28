Пристайко выступает за временный отказ от идеи возвращения ОРДЛО, Кулеба отреагировал

В МИД предложение Вадима Пристайко об отказе возврата территории оккупированного Донбасса назвали "его личным мнением"

В случае провала минских соглашений и сценария введения миротворцев на территорию оккупированного Донбасса Украине следует временно отказаться от идеи возвращения контроля над ОРДЛО, если речь идет о западном векторе развития страны. Об этом в интервью Европейской правде заявил экс-глава МИД, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

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По его словам, он предлагал президенту Владимиру Зеленскому эту идею, понимая, что она может вызвать "зраду".

Пристайко считает, что у Украины есть несколько вариантов, первый из них - выполнять минские соглашения.

"Первый этап - выполнять Минск. Это то, что мы сейчас и делаем. Это болезненно, неприятно, это расшатывает наше общество. Но существует некий предел. Ранее речь шла о декабре 2019 года, сейчас - о декабре 2020 года, что тоже нормально. Но тогда (после наступления крайней даты, - ред.) мы принимаем решение, что этот трек больше не работает", - отметил Пристайко.

После этого, как говорит Пристайко, задействуется второй вариант - приглашается международная миротворческая миссия.

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Он добавил, что "на практике завести миротворцев исключительно на линию (разграничения, - ред.) невозможно".

"Но отказаться от этого варианта россиянам будет сложнее, потому что они сами предложили его", - добавил Пристайко.

Бывший глава МИД подчеркнул, что такое решение принимается в Совете безопасности ООН.

"Оно мгновенно меняет реальность на Донбассе. Если проголосовали - то все, миротворцы будут. Поэтому, чтобы сорвать его, Россия должна поднять руку и проголосовать против. Если они это сделают, нам остается третий вариант - признать, что на нынешнем этапе мы не можем реализовать свои намерения и восстановить суверенитет на Донбассе", - объяснил Пристайко.

Он уточнил, что в этом случае нужно начать программу переселения, например, "построить четыре города-сателлиты в различных регионах страны, куда смогут заехать (из временно оккупированной части Донбасса, - ред.) те, кто хочет продолжить строить Украину вместе с нами".

Глава МИД Дмитрий Кулеба отреагировал и назвал личным мнением заявление Пристайко о варианте временного отказа от идеи возвращения контроля над ОРДЛО.

"Это личное мнение Вадима Пристайко, а не посла Украины в Великобритании, и оно не отражает позицию Министерства иностранных дел и нашего государства. Позиция Украины остается неизменной: Украина стремится восстановить свою территориальную целостность и суверенитет над всей территорией в международно признанных границах", - подчеркнул Кулеба.

резидент Владимир Зеленский не боится прямого диалога с лидером России Владимиром Путиным и считает, что это необходимо для достижения мира. 26 августа сообщалось , что п

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Арина Толина

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