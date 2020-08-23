Зеленский о Донбассе: Нам нужен мир только на условиях Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен мир только на ее условиях

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен мир на Донбассе только на ее условиях. Об этом он сказал, выступая на Международном волонтерском и ветеранском форуме "Там, где мы - там Украина".

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"Сегодня мы движемся к миру. 28 дней нет боевых потерь. Не теряем самых лучших, не теряем ваших побратимов. И нам нужен мир только на условиях Украины. Мы все чудесно понимаем, что когда он наступит, это не означает, что сильная и боеспособная армия нам больше не будет нужна. Все наоборот. Только современное и мощное войско будет нашим гарантом мира", - заявил Зеленский.

Ранее штаб операции объединенных сил заявил, что 22 августа на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ. Потерь среди украинских военных нет.

27 июля на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня .

6 августа Зеленский съездил на передовую проверить соблюдение перемирия. По мнению Зеленского, перемирие действует, "несмотря на мелкие провокации".

понадеялся, что на следующей встрече лидеров нормандской четверки в Берлине зафиксируют промежуточные успехи перемирия на Донбассе , "чтобы окончательно закрыть кейс войны". 7 августа Зеленский

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Владислав Сердюк

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