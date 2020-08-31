Ермак, Резников, Кравчук. Кто влияет на Донбасс-позицию Зеленского – мнение переговорщика
Сергей Гармаш говорит, что первый президент Леонид Кравчук его заверил – в случае разногласий с главой ОП Андреем Ермаком он будет их озвучивать
На позицию президента Владимира Зеленского по Донбассу больше всего влияют глава его офиса Андрей Ермак и, вероятно, вице-премьер Алексей Резников. Об этом Апострофу рассказал украинский представитель Донецка на минских переговорах Сергей Гармаш.
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"Кравчук – глава делегации. Он может определять ее публичную позицию. Ермак может влиять на президента и, соответственно, определять позицию государства. Резников, я думаю, тоже может влиять на президента, Ермака, плюс он, я бы сказал, главный коммуникатор делегации", – сказал журналист, отвечая на вопрос, за кем последнее слово в треугольнике Резников-Ермак-Кравчук.
Гармаш уточнил, что Резников "ближе всех к нам и у него со всеми нами хорошие отношения".
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"У всех есть возможность влиять на процесс, кто хочет на него влиять. Даже у меня. Другой вопрос – есть ли политическая воля, сила духа, свобода действий, ведь мы понимаем, что многие участники нашей делегации люди партийные или государственные", – отметил переговорщик.
По его словам, меньше всего "есть чего терять" четверке украинских представителей ОРДЛО, а также Кравчуку с его соратником Витольдом Фокиным, который вчера оскандалился с заявлениями о боевиках.
- Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия все это время отрицает свое участие в вооруженном конфликте на востоке, утверждая, что там местные жители сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".
- Переговорная позиция россиян и их марионеточного режима в ОРДЛО - "будет либо так, как хотим мы, либо никак", заявил другой представитель Донецка Денис Казанский,
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