Перед Зеленским сложный выбор из двух вариантов по Донбассу ради "Нормандии": переговорщик
По мнению представителя Донецка, нужно рисковать встречей нормандской четверки, но добиваться "разговора на равных и ради безопасного для себя мира"
Если в вопросе безопасности на Донбассе есть прогресс (беспрецедентная за все годы войны "тишина" на фронте), то в политических вопросах почвы для компромиссов между оккупантом-Россией и Украиной по-прежнему нет. Банковой придется выбирать из двух вариантов, сказал украинский представитель Донецка на минских переговорах Сергей Гармаш в эфире канала Украина 24.
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Главред издания ОстроВ подчеркивает: в преддверии планируемой новой встречи лидеров нормандского формата (Украина, ФРГ, Франция и РФ) Кремль демонстрирует нежелание идти на какие-либо компромиссы. Эта встреча, говорит он, будет посвящена проведению местных украинских выборов 25 октября.
"Более того, он (Кремль) показывает желание разговаривать с Украиной только на языке ультиматумов, и при этом пытается использовать переговорный процесс для субъективизации своих квазигосударственных марионеточных образований (террористические организации ДНР и ЛНР в пределах ОРДЛО, – ред.)", — сказал он.
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Вариантов развития событий, которые, по мнению переговорщика, Москва оставляет Киеву всего два: либо принимать условия игры РФ ради самой возможности проведения очередного нормандского саммита, либо идти на уступки "и фактически принимать ее концепцию гражданской войны в Украине".
"В первом случае Москва может дать мир, но это будет "русский мир". Во втором нас ждет конфронтация на фронте и, возможно, потеря поддержки Франции и Германии. Зато мы сможем сохранить самоуважение", – подчерекнул Гармаш.
- На днях Гармаш сообщил, что оккупанты в ОРДЛО вынуждены выплачивать боевикам на передовой по 10 000 рублей "материальной помощи" из-за перемирия.
- Вчера замглавы украинской делегации в ТКГ Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию боевикам и проведение выборов, а также за особый статус "для всего Донбасса".
- 19 августа он заявил, что Россию "надо понять: если бы она не захватила Крым, то туда бы пришли США".
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