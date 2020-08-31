Перед Зеленским сложный выбор из двух вариантов по Донбассу ради "Нормандии": переговорщик

По мнению представителя Донецка, нужно рисковать встречей нормандской четверки, но добиваться "разговора на равных и ради безопасного для себя мира"

Если в вопросе безопасности на Донбассе есть прогресс (беспрецедентная за все годы войны "тишина" на фронте), то в политических вопросах почвы для компромиссов между оккупантом-Россией и Украиной по-прежнему нет. Банковой придется выбирать из двух вариантов, сказал украинский представитель Донецка на минских переговорах Сергей Гармаш в эфире канала Украина 24.

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Главред издания ОстроВ подчеркивает: в преддверии планируемой новой встречи лидеров нормандского формата (Украина, ФРГ, Франция и РФ) Кремль демонстрирует нежелание идти на какие-либо компромиссы. Эта встреча, говорит он, будет посвящена проведению местных украинских выборов 25 октября.

"Более того, он (Кремль) показывает желание разговаривать с Украиной только на языке ультиматумов, и при этом пытается использовать переговорный процесс для субъективизации своих квазигосударственных марионеточных образований (террористические организации ДНР и ЛНР в пределах ОРДЛО, – ред.)", — сказал он.

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Вариантов развития событий, которые, по мнению переговорщика, Москва оставляет Киеву всего два: либо принимать условия игры РФ ради самой возможности проведения очередного нормандского саммита, либо идти на уступки "и фактически принимать ее концепцию гражданской войны в Украине".

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия все это время отрицает свое участие в вооруженном конфликте на востоке, утверждая, что там местные жители сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".

"В первом случае Москва может дать мир, но это будет "русский мир". Во втором нас ждет конфронтация на фронте и, возможно, потеря поддержки Франции и Германии. Зато мы сможем сохранить самоуважение", – подчерекнул Гармаш.

Евгений Пилипенко

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