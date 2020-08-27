Боевики недовольны перемирием: лишились боевых выплат – переговорщик

По данным журналиста Сергея Гармаша, который работает в Трехсторонней контактной группе, страна-оккупант вынуждена платить боевикам "за простой"

Оккупационные администрации РФ на временно неподконтрольной территории Донбасса (ОРДЛО) вынуждены выплачивать боевикам на передовой по 10 000 рублей "материальной помощи" из-за перемирия. Об этом пишет в Facebook украинский представитель Донецка на минских переговорах Сергей Гармаш.

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По его словам, в Донецке боевики "крайне недовольны тишиной на фронте", так как за последний месяц им не начислили боевые выплаты. Война и потери со стороны Украины оплачивались у них по дополнительным тарифам, уточнил Гармаш.

Главред издания ОстроВ пишет, что реальный штат "армии ДНР" – 10 159 человек (хотя по штату должно быть 20 665), то есть за месяц только на их содержание уходит около 100 млн рублей (около 36 млн грн, - ред.). Он отметил, что не владеет информацией об аналогичном распоряжении оккупантов в Луганске.

"Видимо, экономика (террористической организации) "ДНР" во время пандемии коронавируса резко пошла в рост. Или откуда лишние деньги? Вопрос риторический. Мы все знаем, откуда. Гораздо интереснее, как долго они готовы их платить боевикам, чтоб те не воевали?" – подчеркнул переговорщик.

СПРАВКА . ОРДЛО – "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", определение из минских соглашений. Де-факто – захваченная гибридными войсками РФ часть Донбасса.

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия все это время отрицает свое участие в вооруженном конфликте на востоке, утверждая, что там местные жители сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".

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Евгений Пилипенко

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