Фокина просят исключить из делегации в Минске

При необходимости члены комитета будут собирать подписи за проведение внеочередного заседания ВР

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, заслушав на своем заседании замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина, принял решение инициировать обращение Рады к президенту о недопустимости госизмены и необходимости исключения Фокина из делегации. Об этом в Facebook сообщил замглавы комитета Роман Лозинский.

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"Заслушали Фокина. Чего только стоит один ответ, что господин Витольд не видит убедительных доказательств участия России в войне. По результатам заслушивания Комитет принял решение инициировать постановление Верховной Рады к Президенту о недопущении государственной измены", – написал он.

Депутат добавил, что при необходимости члены комитета будут собирать подписи за проведение внеочередного заседания ВР.

Сегодня, 29 сентября, Фокин принял участие в заседании Комитета по вопросам организации госвласти, где попытался объяснить свои скандальные заявления на тему войны на Донбассе.

"Я не политик и сделать какое-то определения этого я не могу. Потому что никакого подтверждения, что там (на Донбассе, – ред.) идет война между Россией и Украиной пока что я не вижу", – сказал он, отвечая на вопросы нардепов.

Также Фокин повторил свой тезис о том, что на Донбассе необходимо объявить "всеобщую амнистию".

Вадим Ребрина

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