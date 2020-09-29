Фокина просят исключить из делегации в Минске
При необходимости члены комитета будут собирать подписи за проведение внеочередного заседания ВР
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, заслушав на своем заседании замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина, принял решение инициировать обращение Рады к президенту о недопустимости госизмены и необходимости исключения Фокина из делегации. Об этом в Facebook сообщил замглавы комитета Роман Лозинский.
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"Заслушали Фокина. Чего только стоит один ответ, что господин Витольд не видит убедительных доказательств участия России в войне. По результатам заслушивания Комитет принял решение инициировать постановление Верховной Рады к Президенту о недопущении государственной измены", – написал он.
Депутат добавил, что при необходимости члены комитета будут собирать подписи за проведение внеочередного заседания ВР.
Сегодня, 29 сентября, Фокин принял участие в заседании Комитета по вопросам организации госвласти, где попытался объяснить свои скандальные заявления на тему войны на Донбассе.
"Я не политик и сделать какое-то определения этого я не могу. Потому что никакого подтверждения, что там (на Донбассе, – ред.) идет война между Россией и Украиной пока что я не вижу", – сказал он, отвечая на вопросы нардепов.
Также Фокин повторил свой тезис о том, что на Донбассе необходимо объявить "всеобщую амнистию".
- 30 августа Фокин заявил, что всеобщая амнистия, особый статус для Донбасса и проведение там выборов смягчат позицию РФ и, возможно, она откажется от требований изменить украинскую Конституцию.
- После этого на него обрушился шквал критики — его высказывание назвали "нелепыми политическими спекуляциями" и "личным мнением". Сам Фокин считает, что его критикуют "засланные казачки".
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