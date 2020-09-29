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Фокина просят исключить из делегации в Минске

29.09.2020, 18:19
Фокина просят исключить из делегации в Минске - Фото
Витольд Фокин (скрин из эфира UA.Українське радіо)

При необходимости члены комитета будут собирать подписи за проведение внеочередного заседания ВР

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, заслушав на своем заседании замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина, принял решение инициировать обращение Рады к президенту о недопустимости госизмены и необходимости исключения Фокина из делегации. Об этом в Facebook сообщил замглавы комитета Роман Лозинский.

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"Заслушали Фокина. Чего только стоит один ответ, что господин Витольд не видит убедительных доказательств участия России в войне. По результатам заслушивания Комитет принял решение инициировать постановление Верховной Рады к Президенту о недопущении государственной измены", – написал он.

Депутат добавил, что при необходимости члены комитета будут собирать подписи за проведение внеочередного заседания ВР.

Сегодня, 29 сентября, Фокин принял участие в заседании Комитета по вопросам организации госвласти, где попытался объяснить свои скандальные заявления на тему войны на Донбассе.

"Я не политик и сделать какое-то определения этого я не могу. Потому что никакого подтверждения, что там (на Донбассе, – ред.) идет война между Россией и Украиной пока что я не вижу", – сказал он, отвечая на вопросы нардепов.

Также Фокин повторил свой тезис о том, что на Донбассе необходимо объявить "всеобщую амнистию".

Вадим Ребрина
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